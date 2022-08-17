G O V E R N M E N T N O T I C E

August 17, 2022 in Community Pulse
THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER WISHES TO INFORM THE GENERAL PUBLIC THAT THE NATIONAL HONOURS AWARD NOMINATIONS FORMS ARE NOW AVAILABLE AT THE SECURITY DESK AT GOVERNMENT HEADQUARTERS, CHURCH STREET.
THE FORMS ARE TO BE COMPLETED AND ACCOMPANIED BY A DETAILED PROFILE OF THE NOMINEE AND SUBMITTED TO THE CABINET SECRETARIAT, OFFICE OF THE PRIME MINISTER, GOVERNMENT HEADQUARTERS, CHURCH STREET, NO LATER THAN 31st AUGUST 2022.
FORMS SUBMITED LATE WILL NOT BE CONSIDERED.