Final Squads for Hero CPL Confirmed

The final squads for the 2021 Hero Caribbean Premier League (CPL) have been confirmed. There have been alternations to the teams as a result of changes to player availability.

The teams feature the best cricketing talent from across the Caribbean and from around the world with Chris Gayle, Dwayne Bravo, Carlos Brathwaite, Shoaib Malik, Sunil Narine, Faf du Plessis, Ravi Bopara, Glenn Phillips and Kieron Pollard all set to take part.

The tournament gets underway on 26 August with the first match seeing current champions Trinbago Knight Riders taking on Guyana Amazon Warriors.

The final squads are as follows:

JAMAICA TALLAWAHS

SAINT LUCIA KINGS

TRINBAGO KNIGHT RIDERS

ANDRE RUSSELL

FAF du PLESSIS

KIERON POLLARD

CHRIS GREEN

KEEMO PAUL

RAVI RAMPAUL

CARLOS BRATHWAITE

WAHAB RIAZ

SUNIL NARINE

ROVMAN POWELL

TIMOTHY DAVID

COLIN MUNRO

HAIDER ALI

ANDRE FLETCHER

YASIR SHAH

CHADWICK WALTON

KESRICK WILLIAMS

DARREN BRAVO

FIDEL EDWARDS

USMAN QADIR

LENDL SIMMONS

QAIS AHMAD

SAMIT PATEL

KHARY PIERRE

JASON MOHAMMED

OBED McCOY

ISURU UDANA

MIGAEL PRETORIUS

RAHKEEM CORNWALL

TIM SEIFERT

KENNAR LEWIS

MARK DEYAL

ANDERSON PHILLIP

SHAMARH BROOKS

ROSTON CHASE

DENESH RAMDIN

VEERASAMMY PERMAUL

JAVELLE GLEN

TION WEBSTER

ABIJHAI MANSINGH

KERON COTTOY

AKEAL HOSEIN

JOSHUA JAMES

JEAVOR ROYAL

JAYDEN SEALES

KIRK McKENZIE

KADEEM ALLEYNE

LEONARDO JULIEN

RYAN PERSAUD

ALZARRI JOSEPH

ALI KHAN

ST KITTS & NEVIS PATRIOTS

BARBADOS ROYALS

GUYANA AMAZON WARRIORS

DWAYNE BRAVO

GLENN PHILLIPS

NICHOLAS POORAN

CHRIS GAYLE

JASON HOLDER

SHOAIB MALIK

EVIN LEWIS

THISARA PERRERA

IMRAN TAHIR

FABIAN ALLEN

MOHAMMAD AMIR

SHIMRON HETMYER

RAVI BOPARA

JOHNSON CHARLES

MOHAMMAD HAFEEZ

PAUL van MEEKEREN

SHAI HOPE

BRANDON KING

SHERFANE RUTHERFORD

OSHANE THOMAS

NAVEEN UL HAQ

SHELDON COTTERELL

KYLE MAYERS

ROMARIO SHEPHERD

FAWAD AHMED

HAYDEN WALSH, JR

WAQAR SALAMKHIEL

DEVON THOMAS

AZAM KHAN

CHANDRAPAUL HEMRAJ

RAYAD EMRIT

RAYMON REIFER

ODEAN SMITH

ASIF ALI

JUSTIN GREAVES

NIAL SMITH

COLIN ARCHIBALD

ASHLEY NURSE

GUDAKESH MOTIE

JON-RUSS JAGGESAR

JAKE LINTOTT

ANTHONY BRAMBLE

DOMINIC DRAKES

NYEEM YOUNG

KEVIN SINCLAIR

JOSHUA DA SILVA

JOSHUA BISHOP

ASHMEAD NEDD

MYKILE LOUIS

SMIT PATEL